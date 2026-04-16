Погибшая при стрельбе в турецкой школе учительница закрыла собой учеников

Учительница, погибшая при стрельбе в школе на юго-востоке Турции, закрыла собой учеников, передает RT со ссылкой на Ahaber.

"Погибла учительница математики Айла Кара, которая защищала учеников", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в среду, 15 апреля, в турецком городе Кахраманмараш. Восьмиклассник ворвался в одну из школ и начал стрельбу. По данным СМИ, при себе у него было пять единиц оружия.

В результате погибли 9 человек, включая нападавшего, ученика этой же школы. 13 человек были госпитализированы, из которых 6 находятся в критическом состоянии.

