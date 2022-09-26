В Кремле заявили о принадлежности стрелка в ижевской школе к неофашистской организации

14:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Устроивший вооруженное нападение на ижевскую школу может принадлежать к неофашистской организации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей, детей в школе, где произошел террористический акт, устроенный лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке", – цитирует его ТАСС.
По словам Пескова, в связи с трагедией президент РФ уже провел телефонные контакты с главой региона Александром Бречаловым, вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также с руководителем министерства образования Сергеем Кравцовым.
"Даны все необходимые поручения, отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей, с психологами, с нейрохирургами, с другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы", – уточнил он.
Представитель Кремля отметил, что Путин приносит свои соболезнования потерявшим родных, а также желает выздоровления тем, кто пострадал в результате "бесчеловечного террористического акта".
Кроме того, подчеркнул Песков, после нападения на школу в Ижевске предстоит проанализировать эффективность мер для обеспечения безопасности учебных заведений.
Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек. Среди них – 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Также были ранены 14 детей и 7 взрослых.
Сообщалось, что стрелок покончил с собой. Как отмечали в СК, он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.
Уголовное дело по факту стрельбы в школе Ижевска передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.
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