Волынец призвала усилить безопасность детей в образовательных учреждениях

15:02
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Необходимо усилить безопасность детей как в школах, так и в детсадах, лагерях, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя произошедшую трагедию в ижевской школе № 88.
"То, что мы должны сделать сегодня, – максимально поддерживать друг друга, нужно максимально усилить безопасность наших детей во всех аспектах, не только в школах, но и в детских садах, лагерях. Нам нужно, не жалея средств, не жалея организационных ресурсов, обезопасить наших детей", – сообщила она в беседе с RT.
Волынец также выразила соболезнования семьям погибших.
В свою очередь, в МЧС России сообщили ТАСС о начале работы горячей линии на базе регионального ведомства после произошедшего. По номеру 8 (3412) 51-45-50 можно круглосуточно получить психологическую помощь и информационную поддержку.
По словам детского психолога Натальи Искры, психологическая помощь потребуется присутствовавшим на месте трагедии детям, а также учащимся в данной школе или проживающим в том же микрорайоне.
Среди признаков, по которым можно определить необходимость помощи, эксперт назвала отказ от еды или чрезмерное ее потребление, нарушение сна, беспричинные слезы, отказ от разговоров и обсуждений, замыкание в себе, а также полное погружение в гаджеты.
"Психологическая помощь обычно проводится в групповом формате. Таким образом дети в группе через переработку полученного опыта преодолевают последствия того, что они увидели", – рассказала Искра агентству "ФАН".
Психолог добавила, что данный вид терапии длится около трех месяцев.
Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.
По последним данным, жертвами нападения стали 13 человек, среди которых 9 несовершеннолетних. Ранены 23 человека.
После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.
Стрельба произошла в школе в Ижевске
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