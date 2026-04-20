20 апреля, 12:07

The Telegraph: победа коалиции "Прогрессивная Болгария" станет кошмаром для Украины и ЕС

Победа коалиции "Прогрессивная Болгария" станет кошмаром для Украины и ЕС – СМИ

Фото: ТАСС/Sipa USA/Jaap Arriens

Победа на выборах в Болгарии коалиции "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым станет худшим кошмаром как для Украины, так и для Евросоюза (ЕС), пишет газета "Известия" со ссылкой на The Telegraph.

Журналисты отметили, что Радев, которого называют пророссийским бывшим военным летчиком, является фаворитом на восьмых по счету выборах за последние пять лет. В случае его победы существует риск, что Болгария займет позицию, схожую с венгерской, что может подорвать единство Европы в вопросе поддержки Украины.

Сам Радев обещает бороться с коррупцией, искоренить мафию и победить местных олигархов, однако для формирования правительства ему понадобится поддержка коалиционных партнеров.

"Прогрессивная Болгария" лидирует на досрочных парламентских выборах в стране. В настоящее время у нее 44,487% голосов. Об этом стало известно после обработки 68,34% голосов.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 19 апреля. В них приняли участие 14 партий и 10 коалиций.

До этого в Болгарии начались протесты из-за законопроекта о бюджете. По словам протестующих, документ не учитывал интересы граждан, способствуя развитию коррупции и усугубляя неравенство.

Эти протесты стали самыми массовыми в Болгарии за последнее время. Совет министров отозвал законопроект 2 декабря 2025 года. Оппозиционные партии, в свою очередь, выступили с инициативой о вотуме недоверия правительству. После этого премьер-министр страны Росен Желязков объявил об отставке кабмина.

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

