Победа на выборах в Болгарии коалиции "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым станет худшим кошмаром как для Украины, так и для Евросоюза (ЕС), пишет газета "Известия" со ссылкой на The Telegraph.

Журналисты отметили, что Радев, которого называют пророссийским бывшим военным летчиком, является фаворитом на восьмых по счету выборах за последние пять лет. В случае его победы существует риск, что Болгария займет позицию, схожую с венгерской, что может подорвать единство Европы в вопросе поддержки Украины.

Сам Радев обещает бороться с коррупцией, искоренить мафию и победить местных олигархов, однако для формирования правительства ему понадобится поддержка коалиционных партнеров.

"Прогрессивная Болгария" лидирует на досрочных парламентских выборах в стране. В настоящее время у нее 44,487% голосов. Об этом стало известно после обработки 68,34% голосов.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 19 апреля. В них приняли участие 14 партий и 10 коалиций.

До этого в Болгарии начались протесты из-за законопроекта о бюджете. По словам протестующих, документ не учитывал интересы граждан, способствуя развитию коррупции и усугубляя неравенство.

Эти протесты стали самыми массовыми в Болгарии за последнее время. Совет министров отозвал законопроект 2 декабря 2025 года. Оппозиционные партии, в свою очередь, выступили с инициативой о вотуме недоверия правительству. После этого премьер-министр страны Росен Желязков объявил об отставке кабмина.