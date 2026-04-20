Форма поиска по сайту

Новости

20 апреля, 11:47

Происшествия

Военный ЦАХАЛ разбил голову статуе Иисуса Христа в Ливане

Фото: lebanondebate.com

На юге Ливана в поселении Дибель военный Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время рейда разбил статую Иисуса Христа, сообщает News.ru со ссылкой на Lebanon Debate.

Позже инцидент подтвердили в ЦАХАЛ. В армии заявили, что такие действия не соответствуют принципам израильских вооруженных сил. На опубликованном снимке действительно был запечатлен израильский военнослужащий, работавший на юге Ливана.

В настоящий момент инцидент расследуется Северным командованием.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, в свою очередь, назвал случившееся позором, сообщает газета "Известия" со ссылкой на его страницу в Х.

Он указал, что это полностью противоречит принципам страны, и потребовал принять в отношении виновных строгие меры. Кроме того, он извинился перед христианами от имени государства.

"Израиль – это страна, которая уважает различные религии и их священные символы и практикует терпимость и уважение между вероисповеданиями", – подчеркнул Саар.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале 2026 года, когда Израиль и США ударили по иранской территории. В качестве зеркальной меры Исламская Республика нанесла ответные удары по израильским объектам, а также по местам дислокации американского военного контингента в регионе. Помимо этого, Тегеран заблокировал судоходство в акватории Ормузского пролива.

Также формирования ливанского шиитского движения "Хезболла" произвели массированный обстрел территории еврейского государства, что повлекло за собой незамедлительную ответную реакцию со стороны израильских сил.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. Он указал, что поговорил по телефону с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В результате переговоров они договорились о 10-дневном перемирии.

происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика