Пострадавшие при стрельбе в Ижевске будут доставлены в Москву спецбортом МЧС России

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет МЧС РФ Ил-76 вылетел в Ижевск для перевозки раненных в результате стрельбы в ижевской школе № 88 в лечебные учреждения Москвы, сообщили в ведомстве.

"Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения", – отметили РИА Новости в пресс-службе.

По словам представителя министерства, воздушное судно оборудовано медицинскими модулями для перевозки пострадавших. Уточняется, что на борту также находятся медицинские работники отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава РФ.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

