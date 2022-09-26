Мишустин поручил Голиковой взять под личный контроль оказание помощи в Ижевске

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять под личный контроль вопрос оказания всей необходимой помощи после стрельбы в ижевской школе, сообщается в телеграм-канале правительства.

Уточняется, что на место трагедии также вылетели глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также туда были направлены самолеты МЧС с группами врачей.

Стрельба произошла в ижевской школе № 88 в понедельник, 26 сентября. Там была проведена эвакуация. Периметр учебного заведения был оцеплен, на месте работали оперативные службы.

После данного ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ, а также частью 1 статьи 222 УК РФ. Дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета России.

