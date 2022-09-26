Стрелявший в баре на Пресненском Валу мужчина задержан

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Устроивший стрельбу из травматического оружия рядом с клубом "16 тонн" в центре Москвы задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, нетрезвый посетитель бара стрелял из автомата Калашникова или охотничьего карабина на его основе. "Данное оружие обнаружено на месте происшествия. В настоящее время оно направлено на экспертизу", – отметил он.

В столичной прокуратуре подтвердили факт задержания мужчины.

Как ранее сообщали СМИ, стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде. Пострадавший охранник был госпитализирован.

