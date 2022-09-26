Прокуратура показала момент нападения на охранника клуба "16 тонн" в Москве

Прокуратура Москвы показала момент нападения на охранника клуба "16 тонн".

Ведомство также взяло на контроль расследование данного происшествия. На место ЧП в настоящее время прибыл исполняющий обязанности Пресненского межрайонного прокурора Никита Иванов.

"Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту", – говорится в сообщении.

Устроившего стрельбу около столичного клуба в настоящее время ищут правоохранители, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание подозреваемого и выяснение всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали СМИ, стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде. Пострадавший охранник был госпитализирован. При этом уточнялось, что было несколько выстрелов.

