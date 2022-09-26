Ранивший охранника в клубе "16 тонн" в Москве владел оружием законно

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, устроивший стрельбу в баре "16 тонн" в центре столицы и ранивший охранника, владел оружием на законных основаниях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что сотрудники бара неоднократно делали фигуранту уголовного дела, находящемуся в состоянии сильного алкогольного опьянения, замечания, после чего попросили покинуть заведение. После этого у мужчины возник умысел на убийство охранника бара. Он взял зарегистрированное на него оружие и вернулся к месту совершения преступления", – говорится в сообщении.

На задержанного также зарегистрированы газовый револьвер и пистолет, относящийся к огнестрельному оружию ограниченного поражения. По данным надзорного ведомства, выстрел в охранника был произведен из охотничьего гладкоствольного ружья.

Уточняется, что пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением правой ноги, ему оказывается необходимая медпомощь.

Ранее стало известно, что один человек был ранен при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре столицы. Пострадавший был доставлен в больницу. Представитель правоохранительных органов уточнил, что в результате инцидента пострадал охранник заведения.

СМИ сообщали, что стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде. Позднее он был задержан.

