Ранивший охранника в клубе "16 тонн" в Москве владел оружием законно

26 сентября, 21:03
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина, устроивший стрельбу в баре "16 тонн" в центре столицы и ранивший охранника, владел оружием на законных основаниях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что сотрудники бара неоднократно делали фигуранту уголовного дела, находящемуся в состоянии сильного алкогольного опьянения, замечания, после чего попросили покинуть заведение. После этого у мужчины возник умысел на убийство охранника бара. Он взял зарегистрированное на него оружие и вернулся к месту совершения преступления", – говорится в сообщении.
На задержанного также зарегистрированы газовый револьвер и пистолет, относящийся к огнестрельному оружию ограниченного поражения. По данным надзорного ведомства, выстрел в охранника был произведен из охотничьего гладкоствольного ружья.
Уточняется, что пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением правой ноги, ему оказывается необходимая медпомощь.
Ранее стало известно, что один человек был ранен при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре столицы. Пострадавший был доставлен в больницу. Представитель правоохранительных органов уточнил, что в результате инцидента пострадал охранник заведения.
СМИ сообщали, что стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде. Позднее он был задержан.
Момент стрельбы у входа в клуб "16 тонн" попал на видео
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