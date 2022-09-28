Суд арестовал мужчину, стрелявшего в военкома в Усть-Илимске

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мужчину, который выстрелил в военкома в Иркутской области, арестовали. Дело рассматривал Усть-Илимский городской суд, сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда уточнили, что обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца, до 26 ноября 2022 года.

ЧП в военкомате в Усть-Илимске произошло утром 26 сентября. В начальника призывной комиссии выстрелил 25-летний местный житель Руслан Зинин. По данному факту было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

Как сообщил позднее исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, военком Александр Елисеев получил ранения в оба легких. Его прооперировали.



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