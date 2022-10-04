Один человек пострадал, двое оказались в полиции в ходе конфликта в центре Москвы

Фото: Москва 24

Один человек пострадал во время драки в центре Москвы, двое задержаны, сообщили в ГУ МВД по столице.

"Предварительно установлено, что между компанией молодых людей и мужчиной возникла конфликтная ситуация на бытовой почве, в результате которой один из конфликтующих получил телесные повреждения, травму головы", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГУ МВД, в правоохранительные органы поступила информация о получении мужчиной телесных повреждений на улице Маросейке. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают других участников конфликта.

При этом общее количество человек, участвовавших в драке, не уточнялось.

Кроме того, информированный источник агентства сообщил, что информация о стрельбе не подтвердилась.



Видео: Москва 24

Ранее стало известно , что один человек был ранен при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле клуба "16 тонн" в центре столицы. Пострадавший был доставлен в больницу. Представитель правоохранительных органов уточнил, что в результате инцидента пострадал охранник заведения.

СМИ сообщали, что стрелявший скрылся с места ЧП на черном Mercedes с простреленной задней дверью. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде. Позднее он был задержан.

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