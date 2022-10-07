В Москве задержан бросавшийся на людей с ножом

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

На западе столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе перепалки с прохожими достал нож и начал бросаться на людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Росгвардии по Москве.

"На улице Щорса мы увидели мужчину, который, стоя на тротуаре, размахивал ножом, кидался на прохожих. Незамедлительно мы побежали к месту происшествия, вооруженного мужчину повалили на землю и обезоружили", – приводятся в сообщении слова старшего сержанта полиции Андрея Потапова.

Уточняется, что Потапов вместе со старшим сержантом полиции Максимом Кокотой задержали 49-летнего жителя Московской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее полицейские задержали мужчину за избиение 17-летнего юноши в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро. Подозреваемый из хулиганских побуждений напал на несовершеннолетнего и начал наносить ему удары руками в область головы. Очевидцы вступились за потерпевшего и помешали хулигану скрыться.

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