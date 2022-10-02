В Москве задержан студент, угрожавший однокурсникам

02 октября, 23:28
Фото: depositphotos/merrydolla
Ректор Российского нового университета Владимир Зернов рассказал о задержании студента первого курса образовательного учреждения, который готовил нападение на сокурсников. Об этом сообщает РИА Новости.
"Оперативники столичного УФСБ задержали 18-летнего Олега Журавлева, который намеревался "устроить резню" в стенах РосНОУ", – заявил специалист.
По словам Зернова, первокурсник вел себя вызывающе и высказывал угрозы, о чем его однокурсники оперативно сообщили руководству вуза.
Информацию позже передали в Управление ФСБ по Москве. В настоящий момент Журавлев находится под стражей, ситуация под контролем.
В августе 2022 года Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении студента алтайского вуза, который готовился устроить теракт в Барнауле. Молодой человек признал вину. Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 120 тысяч рублей.
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