Знакомый расстрелявшего детей в ижевской школе рассказал о его агрессивном поведении

Фото: ТАСС/EPA/ANDREY KOROTKOV

Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев с подросткового возраста вел себя агрессивно, рассказал отец получившей ранения ученицы третьего класса, который жил с напавшим в одном доме.

"То камень кинет, то обзовет как-нибудь. Дрался, ругался, плевался и убегал. Он все время был один и вел себя странно", – рассказал он порталу SHOT.

Кроме того, в неадекватном состоянии замечали и мать Казанцева. Она как будто была "под чем-то", уточнил мужчина.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



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