Мужчина пытался поджечь отдел полиции в Ижевске

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Двое сотрудников полиции получили ранения при попытке остановить мужчину, пытавшегося поджечь отдел полиции в Ижевске, сообщает "Интерфакс".

ЧП произошло около двух часов ночи. Неизвестный бросил в здание отдела полиции №2 две бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. При задержании злоумышленник оказал активное сопротивление и ранил ножом двух полицейских.

После предупредительных выстрелов полицейские применили табельное оружие. Сам мужчина также был ранен. Всех троих доставили в медучреждения.

Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование женщины на северо-западе столицы. Подозреваемый, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Свободы, напал на ранее незнакомую женщину 1976 года рождения, применил физическую силу, после чего попытался изнасиловать. Происшествие случилось 26 августа.

