СК показал кадры с задержанным после стрельбы в МФЦ

Видео: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержанным после стрельбы в центре госуслуг "Рязанский" в Москве.

На кадрах видно, как задержанного допрашивают, а также изымают у него пакет с патронами.

Инцидент произошел накануне, 7 декабря. Неизвестный вошел в здание МФЦ и открыл огонь из пистолета, в результате чего погибли два человека. Еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

