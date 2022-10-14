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09:07

Транспорт

Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 22 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация продлила действие режима ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России 22 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данная мера распространяется на аэропорты Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Воронежа, Курска, Белгорода, Липецка, Брянска, Анапы, Геленджика и Элисты.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", – говорится в сообщении.

До этого режим временного ограничения полетов в данных воздушных гаванях был установлен до 16 октября.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продлевали.

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