Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах фиксируется задержка и отмена 16 полетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержано два рейса и столько же отменено. В Шереметьево задержали один рейс, один полет не состоятся.

В Домодедово восемь полетов не будут совершены, еще два рейса задержаны.

Ранее главное управление МЧС России по Москве предупредило о сильном тумане в регионе в ночь со вторника на среду. По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 09:00 12 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров. Аналогичное предупреждение выпустили в Московской области. В этом регионе видимость из-за тумана уменьшится до 200 – 700 метров.

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