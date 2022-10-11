МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о сильном тумане в ночь на среду

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главное управление МЧС России по Москве предупредило о сильном тумане в регионе в ночь со вторника на среду, передает Агентство "Москва".

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1 – 2 часа с сохранением до 09:00 12 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров", – уточнили в ведомстве.

Аналогичное предупреждение выпустили в Московской области. В этом регионе видимость из-за тумана уменьшится до 200 – 700 метров.

Жителям Подмосковья посоветовали быть внимательнее при переходе улиц и дорог. Водителей транспортных средств попросили снизить скорость движения, а также пользоваться противотуманными фарами и фонарями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что температура воздуха в Московском регионе в ночь с 10 на 11 октября опустится до минус 3 градусов. К выходным ночные температуры будут на уровне от 0 до 5 градусов.

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