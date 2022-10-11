Синоптик предупредил о заморозках в Москве и области до -3 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Московском регионе температура ближайшей ночью опустится до -3 градусов.

"Ближайшей ночью температура в Москве прогнозируется около нулевой отметки, по области – до -3 градусов" – передает Агентство "Москва" его слова.

Как отметил эксперт, в четверг станет теплее: ночью в столице будет 3–5 градусов, в области температура составит 1 градус.

"В выходные ночные температуры будут от 0 до 5 градусов", – резюмировал он.

Ранее россиянам рассказали, что золотая осень в ЦФО продлится еще неделю. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что на этой неделе погода будет стабильной.

По его словам, это связано с выходом антициклона с запада, который задержит золотую осень. Эксперт также рассказал, что осадков может и не быть.



Синоптики сообщили о дальнейшем похолодании в Москве

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