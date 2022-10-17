Обвиняемый в нападении на вдову Градского получил 8 лет и 2 месяца колонии

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Уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова приговорили к 8 годам и 2 месяцам колонии по делу о нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Соответствующее решение принял Наро-Фоминский суд Московской области, сообщает ТАСС.

"Суд признал Жабборова виновным по пунктам "а", "б" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") и назначил ему наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – зачитал приговор судья Роман Измайлов.

В МВД сообщили о завершении расследования данного дела 21 июля. Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину. Судимого уроженца Таджикистана 1994 года рождения задержали с помощью камер в метро. Двое его подельников скрылись за границей.

По данным следователей, нападавший и его сообщники инициировали аварию с участием авто Коташенко. Позже злоумышленники, угрожая вдове, направились к ней в дом и совершили ограбление.



"Московский патруль": Наро-Фоминский городской суд арестовал напавшего на вдову Градского

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