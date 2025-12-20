Форма поиска по сайту

20 декабря, 22:59

Спорт

Фигуристка Петросян стала трехкратной чемпионкой России в одиночном катании

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Российская фигуристка Аделия Петросян стала чемпионкой России в женском одиночном катании.

По сумме короткой и произвольной программ она набрала 235,95 балла – 86,52 + 149,43.

Второе место досталось Алисе Двоеглазовой с результатом 227,40 балла (74,59 + 152,81). На третьем месте с итогом 217,73 балла (71,37 + 146,36) расположилась Мария Захарова.

Петросян 18 лет, она стала чемпионкой России в третий раз подряд. Спортсменка уже три раза выигрывала Гран-при России. В сентябре текущего года она квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года.

Кроме того, Петросян стала четвертой фигуристкой, которой удалось добиться трех побед подряд на первенстве России. До нее подобное достижение покорялось Анне Щербаковой, Ирине Слуцкой и Марии Бутырской, которая побеждала пять раз подряд.

Чемпионат России в Санкт-Петербурге завершится 21 декабря соревнованиями в мужском одиночном катании, где будет представлена произвольная программа.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали титул чемпионов России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 224,29 балла – 77,42 + 146,87.

