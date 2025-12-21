BZ: Мерц оказался в изоляции в ЕС из-за своей позиции по российским активам

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в полной изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Авторы статьи указали, что канцлер продолжал продвигать свою жесткую политику по конфискации активов РФ даже после того, как Центробанк России подал иск против Euroclear.

Мерц также пытался оказаться давление с помощью специальной "пиар-кампании", в том числе через публикации заказных статей в изданиях FAZ и Financial Times. В конечном итоге от немецкого канцлера начала дистанцироваться даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тем не менее занимает схожую позицию по активам РФ.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли прийти к общему решению по экспроприации замороженных российских активов. В связи с этим финансирование Украины в размере 90 миллиардов евро будет осуществляться из бюджета ЕС.

Между тем фон дер Ляйен отмечала, что теперь разблокирование замороженных в ЕС активов РФ будет возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство стран Евросоюза, то есть 60% стран объединения (16 из 27).