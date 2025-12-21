В Кремле сообщили, что РФ ожидает визита Алиева на саммит СНГ в Петербурге

Фото: kremlin.ru

Москва ожидает визита президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, который пройдет 21–22 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, мы ждем. Мы ждем, мы готовимся", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Алиев заявил, что армия Азербайджана будет переведена на стандарты НАТО. По его словам, республика достигла главной цели с момента обретения независимости в начале XX века – вернула себе исторические земли. Вместе с тем процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен.

В середине ноября посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. По заявлению Баку, поводом стало якобы повреждение посольства республики в Киеве.