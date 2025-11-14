Российский посол вызван в МИД Азербайджана

Фото: РИА Новости/Sputnik/Мурад Оруджев

Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, где ему вручена нота протеста, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

По заявлению Баку, поводом стало якобы повреждение посольства республики в Киеве. В частности, Азербайджан довел до российской стороны, что полностью разрушена часть ограждения, повреждены некоторые другие конструкции, служебные авто, административное здание и консульский отдел.

Утверждается, что диппредставительству был причинен серьезный ущерб, но жертв удалось избежать. О пострадавших среди дипломатов не сообщается.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Вооруженные силы России совершают удары только по военным целям. Он указывал, что российские силы не бьют по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.

