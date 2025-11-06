Алиев объявил о переводе армии Азербайджана на стандарты НАТО

Фото: 123RF.com/paopano

Армия Азербайджана будет переведена на стандарты НАТО, заявил президент республики Ильхам Алиев, принимая делегацию Альянса.

"Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией", – говорится в публикации, размещенной на сайте азербайджанского лидера.

Алиев уточнил, что республика достигла главной цели с момента обретения независимости в начале XX века – вернула себе исторические земли. По его словам, процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен.

Ранее в МИД России заявили, что прошедшие совместные учения НАТО со странами Южного Кавказа были направлены на дестабилизацию региона. Представитель ведомства Мария Захарова сказала, что обычно через такие форматы взаимодействия Альянс навязывает регионалам собственные стандарты и идеологию.

Она указала, что ни у кого не должно оставаться иллюзий, что действия военно-политического блока на Южном Кавказе направлены на создание там нестабильности и напряженности.