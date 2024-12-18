Алиев посоветовал Боррелю держаться от Азербайджана подальше после слов о джунглях

Фото: kremlin.ru

Жозеп Боррель на посту главы дипломатии Евросоюза позволял себе заявлять, что Европа является цветущим садом, а остальное – джунглями. На это указал президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с ВГТРК и РИА Новости.

В 2022 году Боррель подчеркивал, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – это "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.

Позже он уточнил, что его слова вырвали из контекста, и заверил, что выступает против идеи "Европы как крепости", которая находится за оградой от остального мира.

"Если мы джунгли, держитесь от нас подальше", – сказал лидер Азербайджана.

Ранее Алиев указал, что инфраструктура НАТО находится на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей от Евросоюза. По его словам, вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку на четырехсторонней встрече между Арменией, Францией, ЕС и Азербайджаном.

