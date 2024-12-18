Алиев заявил, что Баку планирует покупать оружие у РФ, но пока этот процесс приостановлен

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Баку планирует в дальнейшем закупать российское оружие, однако сейчас процесс приостановлен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.

"Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", – отметил глава республики, добавив, что отсутствие новых контрактов обусловлено работой ВПК России на внутреннего потребителя.

Также, по его словам, Баку согласился на сдвиг сроков реализации военных контрактов с Москвой, заключенных еще четыре года назад. При этом Алиев заметил, что реализация оборонных контрактов оказалась временно приостановленной по объективным причинам.

"Насколько мне известно, Россия временно отошла от международного рынка вооружений по понятным причинам", – добавил президент.

Он отметил, что Азербайджан планирует включать новые контракты по мере готовности российского ВПК.

"Мы внимательно следим за новинками российского оборонпрома. У нас уже были новые заявки. Относительно недавно мы их отправили", – заявил Алиев.

Ранее Алиев заявил, что власти Азербайджана ждут российских инвестиций в восстановление Карабаха, а также будут рады приходу российских компаний. Он напомнил, что первый инвестиционный проект в регионе был осуществлен Татарстаном – сервисный центр "КамАЗ" в Джабраильском районе. Алиев открыл его вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.