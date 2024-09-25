ВВС Азербайджана получили истребители JF-17C, закупленные у Пакистана

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Истребители JF-17C (Block-III), закупленные Азербайджаном у Пакистана, поступили на вооружение ВВС республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

Самолеты представили главе Азербайджана Ильхаму Алиеву 25 сентября в аэропорту имени Гейдара Алиева. Истребители были разработаны в качестве совместного проекта авиационного комплекса Пакистана и китайской корпорации "Чэнду". Они способны выполнять полеты в дневном и ночном режиме.

Между тем, по данным пакистанских СМИ, сумма сделки составила 1,6 миллиарда долларов. Самолеты уже включены в арсенал ВВС республики.

Ранее новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 были созданы и переданы министерству обороны России. Самолеты получили улучшенный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, за счет которого удалось расширить их боевые возможности и увеличить дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.