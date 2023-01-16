Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет. Об этом сообщили на официальном сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования", – сообщили в ОАК.

При проведении глубокой модернизации была выполнена доработка, которая улучшит характеристики ракетоносца. Аппарат Ту-95МСМ увеличит показатели эффективности и надежности при его использовании.

Ту-95МСМ является образцом стратегического ракетоносца. Он создан на базе самого скоростного в мире турбовинтового Ту-95МС. Создание самолета проходит в сотрудничестве ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева".

Ранее сообщалось, что построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Полет был осуществлен с Казанского авиационного завода, филиала "Туполев". Он проходил на высоте 600 метров.

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