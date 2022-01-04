Дальнюю авиацию РФ дополнят два модернизированных ракетоносца Ту-160М

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В 2022 году состав российской дальней авиации пополнят двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказал командующий дальней авиацией, Герой России Сергей Кобылаш, процесс модернизации осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Он добавил, что особенностью Ту-160М является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, самолеты имеют современные системы навигации, новые образцы вооружений и авионику, а также новейшие средства отображения информации на приборных досках экипажа.



В феврале ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова. Экипаж пилотировал летчик-испытатель Анри Наскидянц. Самолет пролетел на высоте 1 500 метров. Во время полета, который длился 34 минуты, были проверены обновленные системы и оборудование.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире.