Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода имени Горбунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Туполев".

Экипаж самолета пилотировал летчик-испытатель Анри Наскидянц. Самолет пролетел на высоте 1500 метров, полет длился 34 минуты. Во время полета были проверены обновленные системы и оборудование. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что первый Ту-160М будет передан Минобороны РФ в конце 2021 года. Отмечалось, что у самолета после обновления существенно увеличатся боевые возможности. Также говорилось о новой серии двигателя НК-32.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире.

Кроме того, это самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди летчиков он получил прозвище "Белый лебедь".