Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 на Чукотку

Фото: Минобороны России

На чукотский аэродром Анадырь переброшены два стратегических ракетоносца Ту-160, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипажи Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров. Полет длился более восьми часов и обошелся без дозаправок. Перелет прошел в рамках плановых летно-тактических учений.

Всего в учениях задействовано около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Летчикам предстоит отработать перебазирование на оперативные аэродромы, а также дозаправку в воздухе.

Ранее в Сети появилось видео с попыткой истребителя НАТО F-18 приблизиться к борту главы Минобороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет Сергея Шойгу направлялся из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей Су-27, которым пришлось оттеснять истребитель Североатлантического альянса.