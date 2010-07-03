Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал лучшие образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией, сообщает РИА Новости.
Лидирует в этом списке американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Автор статьи уверен, что аналог, сравнимый с этим самолетом по незаметности и продвинутости оборудования, конкурирующие державы еще не смогли.
Также издание выделяет истребитель Eurofighter Typhoon, совместно созданный несколькими европейскими странами. По боевым возможностям эту машину можно сопоставить с последними модификациями самолета Су-35, и соответственно, она сможет противостоять российскому истребителю, пишет Business Insider.
Американские стратегические бомбардировщики B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer обеспечивают сдерживание противника, говорится в материале. Американский противолодочный самолет P-8A Poseidon автор статьи называет одним из лучших "охотников" за подводными лодками. Он уточнил, что это даже несмотря на наличие аналогов. Также в качестве средства противодействия подлодкам Business Insider выделяет фрегаты Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.
Вспоминает автор статьи об ударном вертолете AH-64 Apache. Отмечается, что этот аппарат может нести до 16 ракет Hellfire класса "воздух-поверхность" и благодаря этому наносить "разрушительные удары" по вражеской технике.
Среди бронетехники альянса лидируют немецкий основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2, американский танк M1 Abrams и британский Challenger 2. Издание указывает, что немецкие машины получили репутацию "несокрушимых", поэтому считаются одними из лучших в НАТО.
Ранее сообщалось, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по контролю над вооружениями, но на определенных условиях. В Госдепе также заявили, что "разочарованы тем фактом, что Россия, похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, дипломат вновь подверг критике Москву, приписав ей нарушение ДРСМД.
В начале февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД. Владимир Путин, со своей стороны, пообещал дать зеркальный ответ на действия Вашингтона. 4 марта российский лидер подписал указ о том, что РФ приостанавливает выполнение ДРСМД, заключенного между Москвой и Вашингтоном в 1987 году.
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