В НАТО прокомментировали инцидент с самолетом Шойгу

В НАТО заявили, что не знали, кто находился на борту самолета, в котором летел министр обороны РФ Сергей Шойгу и к которому приблизились истребители альянса над Балтикой, сообщает ТАСС.
Ранее в Сети появилось видео с попыткой истребителя НАТО F-18 приблизиться к борту главы Минобороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря.
Самолет Шойгу направлялся из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей Су-27. По пути к нему попытался подлететь F-18, однако пилоты Су-27 оттеснили истребитель НАТО.
В Калининграде министр участвовал в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Также Шойгу посетил конкурс Армейских международных игр "Морской десант" на полигоне Хмелевка.
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