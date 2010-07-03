В ЮАР прибыли два стратегических бомбардировщика Ту-160

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Два стратегических российских ракетоносца Ту-160 прибыли в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Они совершили посадку на военно-воздушной базе неподалеку от столицы страны Претории, сообщает ТАСС.

Российские ракетоносцы прилетели в ЮАР для повышения боевой выучки пилотов двух стран в рамках двустороннего военного сотрудничества. Полет занял более 12 часов. За это время пилоты пересекли воздушное пространство семи африканских стран.

Как отметили в Минобороны ЮАР, прибытие в страну самолетов ВКС России "является премьерой для всей Африки".

В минувшем году Россия отправляла два Ту-160 в Венесуэлу. Они пробыли в этой стране несколько дней. Стратегические ракетоносцы направлялись туда в рамках совместных маневров.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что два Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Его продолжительность составила более семи часов, затем экипажи вернулись на аэродром базирования.

