Российские Ту-160 провели плановый полет над Балтикой

Фото: ТАСС/Kremlin Pool

В министерстве обороны сообщили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, передает РИА Новости.

Отмечается, что самолеты сопровождали F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции, F-16 ВВС Бельгии, а также датские и польские истребители.

Продолжительность полета составила более семи часов, затем экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что два Ту-160 были переброшены на чукотский аэродром Анадырь. Экипажи преодолели свыше шести тысяч километров. Полет в рамках плановых летно-тактических учений длился более восьми часов и обошелся без дозаправок. Всего в учениях были задействованы около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.