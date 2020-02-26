Два Ту-142 совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Два российских противолодочных Ту–142 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

"Продолжительность полетного задания в общей сложности составила более 12 часов", – говорится в сообщении флота.

Экипажи обрабатывали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Полеты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Самолеты Ту-95 в этом районе полеты не выполняли.

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 являются одними из самых больших в мире. Они предназначены для борьбы с подводными лодками противника и создания контроля противолодочных рубежей большой протяженности.

Ранее сообщалось, что противолодочный самолет на базе пассажирского появится в России. Базой нового противолодочного авиационного комплекса (ПлАК) станет пассажирский лайнер Ту-204 или его вариант Ту-214.

