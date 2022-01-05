13:20
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Серийное производство самолетов МС-21 начнется в 2024 году. Об этом заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Чемезов рассказал, что самолет подняли впервые в декабре прошлого года.
"И начиная с 2022-го, в 2023 году мы будем проводить испытания этого самолета уже с нашим крылом и с нашим двигателем", – подчеркнул глава "Ростеха".
Чемезов добавил, что компания выпустит первые серии самолетов в 2022 году с российским крылом, но двигатели останутся американскими. Уже в 2024 году производство МС-21 будет полностью из отечественных комплектующих.
"В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году – на 76 машин", – рассказал Чемезов.
Ранее сообщалось, что в 2022 году состав российской дальней авиации пополнят двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М. Как рассказал командующий дальней авиацией, Герой России Сергей Кобылаш, процесс модернизации осуществляется в соответствии с утвержденным планом.
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