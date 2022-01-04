"ВПК" начала разработку новой легкой разведывательной машины

09:18
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Генеральный директор "Военно-промышленной компании" ("ВПК) Александр Красовицкий рассказал о старте разработки новой бронированной машины для разведки. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Приступили к работам по новой легкой разведывательной машине. Макетный образец создан, мы его показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", – заявил специалист.
Красовицкий добавил, что разработка вызвала интерес как у российских, так и у зарубежных военных.
Гендиректор "ВПК" отметил, что конструкторы и специалисты организации задействованы в более чем 20 опытно-конструкторских работах, в том числе в подготовке бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе универсальной платформы "Бумеранг".
В декабре 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российские Вооруженные силы отличаются высокой эффективностью и самыми современными технологиями. Он добавил, что в 2021 году руководству армии удалось завершить переоснащение наземных войск и флота.
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