"ВПК" начала разработку новой легкой разведывательной машины

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Генеральный директор "Военно-промышленной компании" ("ВПК) Александр Красовицкий рассказал о старте разработки новой бронированной машины для разведки. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Приступили к работам по новой легкой разведывательной машине. Макетный образец создан, мы его показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", – заявил специалист.

Красовицкий добавил, что разработка вызвала интерес как у российских, так и у зарубежных военных.

Гендиректор "ВПК" отметил, что конструкторы и специалисты организации задействованы в более чем 20 опытно-конструкторских работах, в том числе в подготовке бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе универсальной платформы "Бумеранг".

В декабре 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российские Вооруженные силы отличаются высокой эффективностью и самыми современными технологиями. Он добавил, что в 2021 году руководству армии удалось завершить переоснащение наземных войск и флота.