Российские ВС являются одними из самых современных и эффективных в мире – Шойгу

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Фото: POOL/ТАСС/Сергей Гунеев
Российские Вооруженные силы являются одними из самых современных и эффективных во всем мире. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как отметил глава Минобороны, российские военные обеспечивают безопасность страны, стоя на страже национальных интересов. Шойгу высоко оценил вклад каждого военнослужащего в повышение престижа армии РФ.
"Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас", – приводит сайт Минобороны слова министра.
Шойгу подчеркнул, что в 2021 году российские военные стали опытнее и сильнее. В частности, руководству удалось переоснастить армию и флот, укрепить их боеспособность, а также улучшить условия службы.
"Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей", – сказал Шойгу.
Он также поблагодарил тех, кто встречает Новый год на боевом посту.
Ранее в Совфеде напомнили о праве российских военных защищать граждан РФ за рубежом. Сенатор Константин Косачев заявил, что Россия не планирует начинать военную операцию против Украины, но готова защитить россиян в случае угрозы.
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