В Минобороны рассказали о планах НАТО по военному сдерживанию РФ

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НАТО планирует осуществлять военное сдерживание России. Об этом на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, передает газета "Известия".
Замминистра подчеркнул, что раньше Альянс уделял внимание реализации проектов с участием российской стороны, однако в последнее время все чаще прибегает к использованию гибридных методов для сдерживания РФ, сочетающих диалог с военными приготовлениями. Подобной политикой, по его мнению, и объясняется текущее плачевное состояние отношений России и НАТО.
"В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим Альянс", – отметил Фомин.
Замглавы Минобороны РФ добавил, что Россия всегда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнерства с Западом. Примером этого может служить добровольная демилитаризация страны на западных рубежах.
Вместе с тем НАТО продолжает расширять свои территории. Это, как считает замминистра, негативно сказывается и на безопасности Европы. Он утверждает, что кризис на Украине спровоцировал именно Запад.
Фомин обратил внимание на то, что именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот в стране, признали новую администрацию, пришедшую к власти незаконным путем при поддержке Запада.
Ранее замминистра обороны РФ отмечал, что расширение НАТО дает Альянсу возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России. В качестве примера Фомин привел сокращение минимального подлетного времени с авиабаз Эстонии до Санкт-Петербурга, которое сейчас составляет всего несколько минут.
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