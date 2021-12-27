Замглавы Минобороны РФ заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы

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НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России. Об этом на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, передает РИА Новости.
Он отметил, что наиболее существенное расширение НАТО на восток произошло в 2002 году.
"В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в Альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО. При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге", – подчеркнул Фомин.
Замминистра добавил, что границы блока в общей сложности передвинулись на восток более чем на тысячу километров. Это дает Альянсу возможность использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории России.
В качестве примера Фомин привел сокращение минимального подлетного времени с авиабаз Эстонии до Санкт-Петербурга, которое сейчас составляет всего несколько минут. Кроме того, в зоне поражения артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области.
"В распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что расширило возможности по дислокации и переброске войск", – убежден замглавы Минобороны РФ.
По его словам, в арсенал Альянса добавилось значительное количество вооружений, военной техники и людских ресурсов бывших стран Варшавского договора. Помимо этого, как отметил Фомин, НАТО получила доступ к новым портам Балтийского и Черного морей благодаря расширению оперативных возможностей военно-морских сил.
Замминистра обозначил, что в итоге потенциал НАТО вырос за счет экспансии на восток. И этот процесс, по его мнению, не был спровоцирован российской стороной.
"С российской стороны на разных уровнях подтверждалась готовность наращивать взаимодействие по всем направлениям, которые на тот период казались наиболее важными с точки зрения европейской безопасности. Никакие вызовы, требующие расширения Альянса, не просматривались", – заключил он.
Ранее военный аналитик Ярослав Штефец заявил, что западные страны фактически загнали Россию в угол за счет всевозможного давления, а потому российская сторона имеет право на отпор.
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