В Совфеде напомнили о праве российских военных защищать граждан РФ за рубежом

11:59
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Россия не планирует проведение военной операции против Украины, однако готова применить вооруженные силы для защиты собственных граждан за рубежом в случае угрозы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев "Интерфаксу".
"Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", – сказал Косачев.
Однако, по его мнению, Украину подталкивают к военному решению конфликта на юго-востоке страны. В случае такого развития событий Россия имеет законное право защитить своих граждан, находящихся на территории другого государства, отметил сенатор.
"Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий Федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", – напомнил Косачев.
Он уточнил, что одним из предусмотренных этим законом оснований для использования Вооруженных сил за рубежом является защита граждан РФ в случае вооруженного нападения на них. Косачев выразил надежду, что власти Украины не решатся на такой безрассудный шаг.
"Россия делает все от нее зависящее, чтобы такого сценария не допустить", – добавил сенатор.
Ранее американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.
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