21 декабря, 05:21

Происшествия

Дело бойца ММА Ахьядова поступило в апелляционный военный суд

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Дело бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденного на 28 лет за убийство инспектора МАДИ в парке "Зарядье", поступило в Апелляционный военный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Уточняется, что дело поступило в суд еще 5 октября. Дата рассмотрения пока не назначена.

31 декабря 2022 года Ахьядов нанес сотруднику МАДИ ножевые ранения на парковке в парке "Зарядье". Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Спустя несколько дней Тверской районный суд столицы арестовал Ахьядова.

В декабре 2024 года СК завершил расследование дела и переквалифицировал его в теракт. По данным следствия, Ахьядов, являясь убежденным сторонником идей террористической организации, вступил в преступный сговор с соучастником, придерживавшегося таких же идей.

Они разработали план по совершению нападения на представителя власти в центре Москвы и завладению его оружием для вооруженного нападения на иных лиц. Позже обвиняемый напал на сотрудника МАДИ и нанес ему не менее 15 ножевых ранений, в результате чего тот скончался. При этом Ахьядов не обнаружил у него оружия, после чего попытался скрыться с места происшествия.

В июне 2025 года Второй Западный окружной военный суд признал Ахьядова виновным в убийстве инспектора МАДИ и приговорил его к 28 годам лишения свободы. Первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

судыпроисшествия

Главное

