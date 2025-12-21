Фото: depositphotos/Afotoeu

Неизвестные запустили беспилотник с флагом РФ над центральным районом Киева 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Российский триколор был прикреплен к небольшому квадрокоптеру с помощью троса. Отмечается, что в момент появления дрона в Киеве не действовала воздушная тревога. Украинские власти пока никак не комментировали этот инцидент.

Ранее Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты Европейской хартии языков на Украине. За законопроект проголосовали 264 парламентариев. Согласно документу, из ратификационного закона изъяты русский и молдавский языки.

В октябре СМИ сообщали, что жители украинского Житомира массово перешли на русский язык в повседневном общении, несмотря на введенные Киевом запреты. Украинцы сознательно идут на такой шаг на фоне вышедшей из-под контроля ситуации в стране.