"Тайны нашей эстрады": первый тайм Александра Градского

Он был абсолютно уверен в своей гениальности. Пел в диапазоне трех октав и каждой нотой бросал вызов обществу. Так уж вышло, что выдающийся вокалист, талантливый композитор и уникальный музыкант никогда не оглядывался на чужое мнение.

Что послужило причиной ссоры Градского с Кончаловским? Почему карьера музыканта могла неожиданно закончиться? И как длинноволосому рокеру удалось заполучить в репертуар песню Пахмутовой?

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