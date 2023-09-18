18 сентября, 10:50Культура
"Тайны нашей эстрады": первый тайм Александра Градского
Он был абсолютно уверен в своей гениальности. Пел в диапазоне трех октав и каждой нотой бросал вызов обществу. Так уж вышло, что выдающийся вокалист, талантливый композитор и уникальный музыкант никогда не оглядывался на чужое мнение.
Что послужило причиной ссоры Градского с Кончаловским? Почему карьера музыканта могла неожиданно закончиться? И как длинноволосому рокеру удалось заполучить в репертуар песню Пахмутовой?
Подробнее – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады