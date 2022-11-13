"Кинодача": Лариса Голубкина

В формате "дачных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Ларисой Голубкиной легендарный советский фильм "Гусарская баллада" и то время, когда этот фильм снимался.

Почему Екатерина Фурцева – министр культуры СССР запретила картину и на какие ухищрения пришлось пойти Эльдару Рязанову, чтобы снять этот фильм. Что в фильме правда, а что вымысел? И как эта картина изменила жизнь Ларисы Голубкиной и сделала ее самой известной девушкой в СССР – расскажут Лариса Голубкина и историк Владимир Преснов.