Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Культура

"Кинодача": Лариса Голубкина

"Кинодача": Лариса Голубкина

"В главной роли": Алла Сурикова

"Раскрывая тайны звезд": Жанна Прохоренко

Перекупщики продают билеты на балет "Щелкунчик" втридорога

Три очереди приходится отстоять за билетами на балет "Щелкунчик"

Очереди образовались у Большого театра в Москве

"The City": кинопремьеры на стримингах на этой неделе

"Раскрывая тайны звезд": бракованные пары

"Тайны души": Вячеслав Гордеев

В прокат вышел российский триллер "По-мужски"

В формате "дачных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актрисой Ларисой Голубкиной легендарный советский фильм "Гусарская баллада" и то время, когда этот фильм снимался.

Почему Екатерина Фурцева – министр культуры СССР запретила картину и на какие ухищрения пришлось пойти Эльдару Рязанову, чтобы снять этот фильм. Что в фильме правда, а что вымысел? И как эта картина изменила жизнь Ларисы Голубкиной и сделала ее самой известной девушкой в СССР – расскажут Лариса Голубкина и историк Владимир Преснов.

Читайте также
Программа: Кинодача
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика