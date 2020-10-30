"В главной роли": Юрий Назаров

Юрий Назаров никогда не стремился к популярности. Голодное детство, отчаянная юность, сомнения в выборе профессии.

Юрий Владимирович до сих пор удивляется, как так получилось, что он стал востребованным актером? Но было в нем что-то, почему известные режиссеры приглашали его сниматься в своих картинах. Безусловный талант и … любовь к тем, кто его окружает.

Что происходило на съемках картины Тарковского "Андрей Рублев"? Почему Назаров считает, что Маргариту Терехову надо просто "пережить", а к Никите Михалкову – приноровиться? Что значит любить по-настоящему и как может испортить человека слава? Об этом и о многом другом – в интервью известного актера.