Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:30

Культура

"В главной роли": Юрий Назаров

"В главной роли": Юрий Назаров

В Большом театре стартовали продажи билетов на балет "Щелкунчик"

"Откройте, Давид": Екатерина Семенова

"Тайны души": Марк Розовский

"Раскрывая тайны звезд": кинотандемы

Москвичи ищут возможность купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре

"Мой район. Навигатор": юбилей Ирины Мирошниченко на сцене МХТ имени Чехова

The City: в прокат вышел фильм "Либерея: Охотники за сокровищами"

Картина голландского художника 77 лет провисела вверх ногами

Зрители рассказали о своем опыте покупки билетов на балет "Щелкунчик"

Юрий Назаров никогда не стремился к популярности. Голодное детство, отчаянная юность, сомнения в выборе профессии.

Юрий Владимирович до сих пор удивляется, как так получилось, что он стал востребованным актером? Но было в нем что-то, почему известные режиссеры приглашали его сниматься в своих картинах. Безусловный талант и … любовь к тем, кто его окружает.

Что происходило на съемках картины Тарковского "Андрей Рублев"? Почему Назаров считает, что Маргариту Терехову надо просто "пережить", а к Никите Михалкову – приноровиться? Что значит любить по-настоящему и как может испортить человека слава? Об этом и о многом другом – в интервью известного актера.

Читайте также
Программа: В главной роли
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика